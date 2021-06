Nicolas ROQUET

Passionné, j'aime particulièrement mener à bien un projet dans son ensemble. Ma curiosité et mon dynamisme font de moi un personne autonome et ouverte d'esprit. Le travail en équipe représente le meilleur moyen de partager ses idées et de prendre du recul sur son travail. J'aspire à travailler dans un environnement ouvert d'esprit et de confiance afin de laisser s'exprimer la créativité de chacun.



Actuellement étudiant en ingénierie mécanique à l'école d'ingénieur Polytech'Lyon, je recherche un stage qui me permette d'exploiter et développer mes compétences acquises au cours de mes différentes expériences professionnelles et personnelles.



Mes compétences :

Dessin/Fabrication/Conception assisté par ordinate

Relation client

Gestion de stocks

Vie d'équipe

Sports de glisse

Planification de projet

Microsoft Office

Organisation du travail

Négociation achats

Appels d'offres

Étude systèmes mécaniques

Développement informatique

Simulation numérique

Vente directe