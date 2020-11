Bac+2 logistique et bac+2 commerce, j'ai de l'expérience en management, créations et gestions d'espaces de stockages et de ventes .



j'ai participer, négocier et conseiller dans le développement de projets .



Mes objectifs sont les résultats, et la satisfaction client .



Mes compétences :

Budgétisation

COMMERCE

Détermination

Encadrement

Logistique

Planification