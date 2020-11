Développeur web et responsable de projets, je maîtrise l'ensemble des techniques et langages liés aux sites web modernes et applications mobiles.



J'ai également une expertise en maintenance et sécurité des serveurs web sous différents OS Linux (Debian, CentOS...).



Site portfolio:

https://wise-dev.com



Mes compétences :

Javascript

MySQL

Debian

XML

Html5

Symfony

PHP5

XHTML

POO

Jquery

MySQL5

Ajax

CentOS

HTML

Doctrine

Nodejs

Angular

Cordova

Linux

Ionic

React native