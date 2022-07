Nicolas SALSOU

Ayant fait mes études à l'ICAM de Toulouse, j'ai une formation d'ingénieur généraliste. Actuellement en dernière année de formation, je réalise mon mémoire scientifique industriel pour les entreprises BTOH31 et AERO15. Ce mémoire porte sur la fabrication d'une machine de nettoyage de tapis PVC.



J'ai réalisé un stage opérateur auprès du groupe SEAC dans la conception de pré-dalles sur les chaines de production. Au cours du deuxième stage en tant que technicien auprès du groupe JASON CAPSULES, j'ai travaillé sur la conception d'une machine spéciale destinée à la production de capsules pour bouteilles. J'ai participé à l'élaboration d'une maquette numérique et sa liasse de plans d'amélioration d'éjection des capsules.



Au cours d' un échange ERASMUS auprès de l'université de sciences appliquées de Wels en Autriche, j'ai approfondi mes connaissances dans le domaine de la métallurgie. J'ai eu l'opportunité de réaliser un travail de recherche dans les aciers légers utilisés dans l'automobile auprès de l'entreprise Voestalpine. J'ai travaillé en laboratoire à l'étude de différents échantillons d'aciers légers.



J'adore voyager et effectuer des rencontres. Pendant 4 mois au cours de mes vacances de 2015, j'ai réalisé un parcours itinérant entre l’Alberta et la Colombie Britannique. Pour être plus proche des autochtones, c'est avec l'association Wwoffing Canada que j'ai pu travailler dans des fermes et installations éco-responsables. Mes voyages m'ont donné une réelle envie de découverte et d'échanges avec les gens issus de différents horizons.



J'aide également les personnes dans le besoin. Durant un an au sein de l'association Clic Etoile, j'ai animé des ateliers ludiques auprès d'enfants hospitalisés.



Passionné par les découvertes et explorations spatiales et l'aéronautique, je désire orienter ma carrière dans ces secteurs. J'ai obtenu le BIA en terminale.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage ingénieur de fin d’études de 6 mois à partir de février 2017.



Mes compétences :

