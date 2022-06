Nicolas SALTIEL

Manager Recouvrement Amiable chez Oney Bank:



- Encadrement de 13 personnes au sein de l'équipe impayés,

- Analyse, Suivi des résultats équipe et plateau (encaissement et Humain recyclage),

- Analyse et Suivi de la Remise Contentieuse,

- Risk Management,

- Gestion des stocks et comptes clients au sein du recouvrement,

- Accompagnement et coaching des équipes dans l'atteinte des résultats,

- Entretiens hebdomadaires et mensuels des conseillers,

- Garant de la satisfaction client et de l'expérience client (référent NPS pour le plateau),

- Prendre en charge le suivi qualitatif des actions en intervenant sur le terrain en recadrage individuel ou collectif: évaluation, écoute, suivi, aide et accompagnement, ajustement et valorisation des performances par les entretiens qualité et performance.