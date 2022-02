Compétences :

-Réglage combustion. (Combustible gazeux, liquides et combustion mixte)

-Régulation.

-Programmation A.P.I. et interface tactile.

(Cx programmeur, Tia Portal, Unity/ Omron, Siemens, Schneider).

-Maitrise du fonctionnement de matériels de traitement de l'eau pour production vapeur (Osmoseur, Adoucisseur, Dégazeur thermique).

Maîtrise du fonctionnement des chaufferies eau chaude, vapeur, eau surchauffée et fluide diathermique).

-Excel



