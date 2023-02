Nicolas SEGURA

Fort d'une expérience de plus de 10 ans, j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances dans le domaine de l'injection plastique, de la conception au développement final, en passant par l'étude et le suivi technique et commercial des projets.



J'évolue aujourd'hui au sein de la société "HEBECO PLASTIC", PME basée en Alsace, à Colmar et spécialisée dans l'injection de pièces techniques sur mesure en plastique.

Notre parc machine (13 presses à injecter, de 50T à 500T, entièrement robotisé) et la flexibilité de l'atelier nous permettent de répondre à toutes les tailles de série (particulièrement petites et moyennes) et de transformer un large éventail de matières (techniques ou commodités).

Nos objectifs premiers sont le respect de la qualité et la satisfaction de nos clients.

De la conception à l’industrialisation, en passant par les phases prototypes (stéréo lithographie, pièces usinées, outillage aluminium, ...) et les modifications outillages, nous suivons nos clients dans leurs phases de conception jusqu’à la finalisation de leur projet par l’apport de notre technicité en plasturgie industrielle (injection plastique, surmoulage, assemblage, conditionnement et expédition).

Par ailleurs, nous savons proposer toutes les activités périphériques :

- Réalisation d’outillages

- Finition décoration de pièces (peinture y compris pour des pièces en PP ou PE, grainage, tampographie, sérigraphie, marquage à chaud )

- Assemblage (soudure US, montage d'accessoires, ...).



Nous sommes certifiés ISO 9001 version 2008.



Mes compétences :

Vente

Industrie

Gestion de projet

Suivi commercial et administratif

Négociation commerciale

Injection plastique

Plasturgie

Développement commercial

Négociation contrats

Autonomie

Persévérance