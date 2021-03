Nicolas SUDRE

Mon expérience acquise au sein de grands groupes et de PME familiales ma permis d'acquérir des compétences diversifiées dans le développement commercial structuré, la gestion de centres de profits, la direction et la montée en compétence d'équipes pluridisciplinaires.

J'apprécie travailler dans des structures à taille humaine, avec des valeurs fortes dans une recherche permanente d'ambition et d'agilité au service des résultats. Jaime la relation client et le travail en équipe avec le soucis d'apporter conseil, créativité, différenciation et valeur ajoutée dans un objectif de satisfaction du client.

L'envie de prendre mon destin professionnel en main ma conduit à suivre une formation à la reprise d'entreprises en 2019 et la crise actuelle a été un accélérateur en mettant en évidence le besoin de me recentrer sur des valeurs essentielles, simples et génératrices de sens. Dans ce contexte, je recherche activement une entreprise à reprendre avec un accompagnement temporaire du cédant, dans les domaines de l'aménagement extérieur et du paysage, du second œuvre du bâtiment pour la rénovation de l'habitat. Ce projet est une aventure humaine : j'aspire à réaliser une belle rencontre professionnelle qui me permettra de mettre mon expérience au service dune nouvelle aventure.