Nicolas THÉOPHANE

Actuellement en poste au sein d’un organisme de formation, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière et évoluer plus spécifiquement dans le conseil individuel visant le retour à l'emploi ou dans le secteur des ressources humaines et notamment le recrutement.



Mes compétences :

Connaissances en droit du travail

Rédaction d’offres d’emploi

Mise à jour de site internet

Conseils sur les dispositifs d’aide à l'embauche

Préparation et animations d’informations collectiv

Recherche de solutions de formations individuelles

Prospection et placement en Entreprises

Rédaction de supports de communications

Sourcing de candidats

Tutorat et formation des nouveaux collaborateurs

Déclarations et saisies diverses : AT, relevés d'h

Suivi et gestion administrative

Techniques de bilans de compétences

Etablissement de contrats

Conduite de projets

Gestion de plannings

Rédactions de bilans et de comptes- rendus

Préparation et animations de réunions

Entretiens de sélections

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word