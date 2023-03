Nicolas TRABBIA ✅

Passionné par l'aéronautique, le monde maritime et l'industrie en général, j'aime les challenges et l'esprit d'équipe.

Mon parcours professionnel riche et diversifié m'a permis de développer quatre compétences principales :

- l'expertise aéronautique ( évaluation et conseil ), j'ai notamment évalué une escadrille Émiratie récemment créée ;

- le management d'équipes et la coordination en particulier dans le cadre de la gestion de crise ;

- la direction de projet dans des domaines allant des RH au fonctionnement d'un bâtiment sécurisé

- la communication avec de nombreuses expériences en tant que formateur, représentant et intervenant en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Expertise technique

Direction de projet

Gestion de carrière

Gestion de projet

Aéronautique

Défense

Formation professionnelle

Gestion de crise

Management