Nicole CHAMONAZ

Attachée d'administration d'Etat, j'ai exercé dans trois ministères, PTT, Culture et Défense.



Responsable des ressources humaines, gestion de budgets, des dossiers de financement, des dossiers de travaux MH,

Accompagnement des réformes, formation aux nouvelles technologies, évolution des organisations, conduite de projet, actions de communication.



Un parcours diversifié et passionnant qui se nourrit à chaque nouvelle expérience.



Gestion prévisionnelle des emploi et des compétences, formation d'adultes en bureautique, contrôle interne.



Responsable du service de formation continue dans une école d'architecture, ouverture de la formation d'architecte à des adultes des métiers du bâtiment par un cycle de formation innovant, réflexion sur la VAE, l'alternance.



Management complexe d'équipes, externalisation d'activités. Encadrement d'agents en situation de handicap, de reconversion et de restructuration



Mes compétences :

Analyser, écouter, réfléchir, agir

Manager

Accompagnement au changement

Communication

Organisation du travail

Conduite de projet

Direction des ressources humaines

Elaboration de budget et exécution

Maîtrise de Chorus