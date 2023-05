Après une longue carrière dans l' Education Nationale, le temps de la retraite est venu.

Mais très, active, je continue encore à "travailler" Je suis Assesseur à la Commission de Discipline de la prison de La Farlède et Formatrice de Premiers Secours PSC 1

Ces activités me laissent largement le temps de randonner, faire du vélo et m'occuper de mes petits enfants.