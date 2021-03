Nicole DESJARDINS

Je me suis formée dans les disciplines suivantes : théâtre, chant, danse et mime, mon ambition et mon but étant l'art total. Je dirige la compagnie Vue sur Jardin.

J'ai, par ailleurs, une formation autodidacte de secrétaire trilingue et une expérience de la vie en entreprise, ayant longtemps mené plusieurs métiers de front, par sécurité mais aussi par curiosité.

Le goût de découvrir des univers différents m'a donné le matériel nécessaire pour écrire des nouvelles, des scénarii ou des pièces de théâtre. Et le bagage pour intervenir, au niveau communication, au sein des entreprises.

Je désire enrichir ce vocabulaire éclectique, apporter ma connaissance de la scène dans le secteur de l'industrie et, vice versa, élargir la palette de l'artiste.

Je suis directrice artistique de la Cie Vue sur Jardin



Mes compétences :

Mise en scène

Cinéma

Chant

Comédie

Spectacle

Communication