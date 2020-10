Salut

Il parait que tout est toujours possible alors..

La complicité, l'échange, la confiance, etc... sont mes seuls leitmotivs.

Quand on possède le goût des gens exceptionnels, on finit toujours pas en rencontrer..."Les hommes pardonnent parfois à celle qui brusque l'occasion, mais jamais à celle qui la manque."

On peut discuter