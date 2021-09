Les compétences de Nicole Torday se profilent dans des rôles de soutien et de conseils visant la réintégration professionnelle.



Nicole Torday s'est également spécialisée en coaching holistique.



Diplômée en RH et management, elle a suivi des formations continues en droit du travail, droit des assurances, techniques dentretiens, coordination en insertion professionnelle et en coaching. Plus de 15 ans dexpérience en RH et près de 10 ans d'expérience en case management. Bilingue fr./ch-allemand, Nicole Torday est capable de relever avec succès des défis complexes et variés.



Ses compétences-clés :

Conseils en réinsertion professionnelle

Coaching holistique

Art coaching

Gestion des ressources humaines

Management des absences