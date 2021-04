Responsable Ressources Humaines - En recherche active



Vous souhaitez une collaboratrice pour participer au développement de votre entreprise,



Dans mes derniers postes, plusieurs missions m’ont été confié, notamment la création d’un service « Ressources Humaines », l’organisation d'un projet de redéploiement des salariés par mobilité interne. J’ai piloté et mis en place les procédures pour les domaines de l’administration du personnel, de la formation ainsi que du recrutement. J’ai assumé la relation auprès des partenaires externes (agences intérim et cabinets de recrutement), tant pour le recrutement que pour la négociation commerciale avec ces prestataires. J’ai intégré des travailleurs handicapés avec la collaboration du Club Handicaps.

La seconde a été avec la collaboration de mon équipe un travail de mise en place du plan de formation, ainsi que sa gestion. Ceci m’a permis de mettre en place la GPEC en créant des fiches de fonction, un support pour les entretiens d’évaluation que j’ai pu tester en faisant passer les entretiens annuels aux collaborateurs de l’entreprise.

Parallèlement, j’ai assumé les tâches telles que la gestion de dossiers disciplinaires, licenciements, la supervision de la paie, rédaction de règlements intérieurs, d'accords d'entreprise (Accord des Seniors, aménagement du temps de travail ...); conseils aux ménagers….



Polyvalente et expérimentée, je maîtrise l’ensemble des aspects RH et Paie. Ces compétences s’appuient sur une double formation Comptable et RH. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



En effet, je suis très motivée à l’idée de relever d’autres défis, de mettre à profit mon professionnalisme, mon sens de l’engagement et mon goût du travail en équipe dans une société telle que la votre. Je vous présente donc ma candidature.



Mon curriculum vitae vous permettra d’approfondir en détail le contenu de ces missions.



Je serai ravie de vous les développer de vive voix lors d’un entretien.



Mes compétences :

Droit du travail

Gpec

Administration du personnel

Responsable ressources humaines

Recrutement

Formation

Comptabilité générale

Juridique Droit du travail

Paie

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion des carrières

ADP Human Resources

Gestion de carrière

Gestion de projet

Management