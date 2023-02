Nicolette AHON (CHÉRIE NICOLETTE AHON)

Communication - Marketing - Gestion de la relation client



Élaboration de l'argumentaire et des supports commerciaux

Définition de la stratégie commerciale et suivi de la gamme

Prospection, suivi et gestion de la satisfaction client

Gestion du développement digital

Définition et déploiement des programmes de fidélisation clients

Négociation commerciale

Étude qualitative sur l'élaboration des produits et des services vendus

Veille concurrentielle

Gestion de la communication interne et externe