Nijat MAJIDLI

Polyvalente et passionné par le développement web je sais m'adapter à des milieux très diversifiés.

Mes compétences :

- Esprit d'équipe

- HTML5

- CSS3

- Bootstrap

- JavaScript

- JQuery

- Git

- PHP

- POO

- MVC

- Symfony

- MySQL

- PhpMyAdmin

- UML

- Merise

- Microsoft Word, Excel, PowerPoint



Des formations complémentaires et de multiples séjours à l'étranger m'ont également permis d'acquérir un bon niveau dans la pratique des langues, je maîtrise particulièrement l'anglais, le russe, et le turc.