Je suis recruteur pour NXO Experts, une société indépendante du groupe NXO, 1er intégrateur indépendant français sur les solutions de communications unifiées, réseaux & sécurité, systèmes & virtualisation, qui intervient en amont sur le conseil, le pilotage de projets et en aval sur lexploitation et le maintien en conditions opérationnelles des systèmes dinformations et télécoms.



NXO Experts dispose dexpertises et de profils variés, du consultant au chef de projet en passant par lexpert technique certifié, et rayonne sur tout le territoire français autour de 10 agglomérations business pour répondre aux attentes de ses clients.



Vous recherchez des opportunités:

- En #réseau #sécurité #systèmes #virtualisation #communicationsunifiées

- Au sein de grands comptes

- en Gestion de projets / Maintien en conditions opérationnelles



Vous recherchez des opportunités qui vous feront tendre vers l'expertise ?



Contactez-moi : nikola.robine@nxo.eu ou +336 67 84 86 26



@Bientôt.

Nikola.