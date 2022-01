Actuellement je suis dans la formation DEUST Webmaster Gestionnaire d'Internet de l'université de Limoges.



Cependant, mon dernier diplôme en date est un BAC Scientifique option EAT (Ecologie Agronomie Territoire). Il s'agit d'une option spécifique aux lycées du ministère de l'agriculture, qui m'a permis d'approfondir des notions de biologie mais également d'écologie.



Néanmoins, j'ai passé deux années en études supérieures à Faculté de Droit et Science Politique - Université de Bordeaux. Deux années qui se sont conclus par une réorientation.



Suite à quoi j'ai réalisé un service civique dans le domaine de l'éducation. Ma mission DEMO'CAMPUS pour l'AFEV pôle Bordeaux consistait à aider des jeunes de quartiers prioritaires, avec une vision tournée vers l'orientation.



Des expériences plus ou moins scolaires jonchées tout de même d'un job étudiant en tant qu'employé polyvalent au secteur caisse, en soi hôte de caisse, en soi caissier.

Je terminerai en précisant que j'ai évidemment réalisé plusieurs stages dans le droit et que j'ai déjà fait parti d'une association en dehors du service civique.