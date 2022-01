Nina THURET

J'ai obtenu mon Bac ES en 2019.

Avant cela je travaillais pour la Mairie de Quetigny en CDD. J'ai été agent vacataire pour les festivités de la commune de 2017 à 2020. Accueillir, servir et dresser les tables étaient mes principales missions. J'ai également été agent rescenseur pour le service état civil de Quetigny, j'ai créer une base sous Excel du recensement du cimetière de Quetigny. Par la suite, de Juin 2020 à Juin 2021, j'ai été agent d'accueil à la Mairie de Quetigny. Je gérais l'accueil téléphonique et physique de la mairie. De Janvier 2021 à Mars 2021, la mairie m'a embaucher en CDD pour remplacer une agent administratif du service sport vie associatif. Je gérais le standard du service, le planning des réservations de salles, les remises de clés et la création des cartes passeport loisirs. Enfin, de Novembre 2021 à Décembre 2021, Boulanger m'a embaucher en CDD en tant qu'hotesse de caisse. La tenue de caisse et retrait colis étaient mes principales missions.