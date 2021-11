Ninon FORGET-JOULIN (JOULIN)

Une bonne gestion des couleurs, des formes, des matières et des finitions est la clé pour créer une créativité généreuse vers une harmonie globale.



Militante du futur éveil écologique, je m'engage comme designer de la création durable, tournée vers l'environnement. Pas question de créer sans changer les habitudes de consommation.



Curieuse, autonome, travailleuse, à l'écoute, mais surtout motivée j'aime le travail bien fait et m'adapte à tous les terrains.



Mes pratiques et mes savoir-faire ne se limitent pas seulement à mes connaissances en couleurs, mais également en : graphisme, design de produits, illustration, tendances, conseil de marque, material sourcing, décoration d'intérieur



Je peux organiser et réaliser des projets, travailler en équipe tout en étant forte de propositions et d'adaptabilité.



TERRAINS DE PREFERENCES



* Design CMF Couleurs, Matières, Finitions

* Design de Produits

* Tendances

* Graphisme



PROJETS MENÉS



*Collaboration avec Aurélie Desroberts pour différents projets comme Pierre Frey, Côté Sud, Côté Paris.



*Création de mon auto-entreprise



* 4 mois de stage au sein de l'agence de conseil en stratégie business & créative, Nelly Rodi en tant qu'assistante Créative Lifestyle (Art de Vivre, Maison, Luxe & Tech):

Recherches iconographiques pour du conseil style et développement de produits à destination d'entreprises de objets luxe, arts de la table, maison, prêt-à-porter

Réalisations graphiques pour une entreprise de chocolat de la Drôme

Élaboration de gammes de couleurs et mood-boards à destination de marques de prêt-à-porter

Set-design pour le cahier Living FW22/23, des cahiers d'entreprises spécifiques

Réalisation de supports digitaux de présentation clients

Shopping textile pour le cahier Color FW22/23

Veille, analyse et trend report (innovation produits, nouvelles technologies, retail, design)

Analyse prospective (évolution des usages et de la consommation)

Conseil et recommandations stratégiques pour l'industrie de la Maison, Art de Vivre & Nouvelles Technologies

Création de scénarii créatifs, développement de collections, concepts et gammes de couleurs.



* Réalisations de différents projets professionnels à l'ISCID en partenariat avec des entreprises.



En ce moment je collabore avec Aurélie Desroberts et recherche un travail en tant que Designer CMF ou toutes autres missions en tant que Freelance Designer CMF, Coloriste..



Engagement et Énergie sont les clefs de la réussite !



CONTACTER-MOI !



06.47.06.36.03| ninon.forget@gmail.com | @design_colors_materials