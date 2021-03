Ingénieure en formation à l'ECAM Lyon |

Brand Developper chez Pumpkin App |

Recherche stage d'application : R&D, développement de produit, conception.



Etudiante en première année de cycle ingénieur généraliste à l'ECAM Lyon, j'ai choisi la spécialisation Usine 4.0 dans le but d'orienter mon plan de carrière vers la conception et le développement de produit, la R&D et le design architectural.



Curieuse, je serais ravie d'échanger avec vous !