Ninon TERRASSE

Avec une expérience dans les secteurs du marketing digital, du tourisme ou encore public, j'ai pu intervenir sur la création de supports (flyers, brochures, catalogues, etc.) print et web, la rédaction de contenus ou encore la coordinations des créatifs et sous-traitants.

Je suis à même techniquement de réaliser des tournages et montages vidéos comme d'optimiser la notoriété et la visibilité d'un site, et mon expérience dans différents secteurs m'a permis de développer mon aptitude à toucher différents types de publics.

Disponible immédiatement, je suis dotée d'un anglais courant.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

WordPress

Premiere Pro

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Communication interne

Création de contenus

Community management