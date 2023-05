Nisrine NISRINE (TALAYEH)

Profil professionnel:

Ma passion pour la conservation de la biodiversité m'a amené à me former dans le domaine de l'environnement et des écosystèmes. Je suis à la recherche d'un emploi qui me permettra de me développer davantage. Rigoureuse, investie et capable de communiquer avec des collaborateurs de tous les secteurs, je souhaite mettre mes compétences à profit pour soutenir vos équipes et ajouter de la valeur à l'entreprise.



Compétences :

-Réglementation et études : Plans de gestion et de restauration des milieux, études d'impacts, réalisation d'inventaires naturalistes (faune/flore/habitat), évaluation des mécanismes de stress et de tolérance chez différentes espèces.

-Gestion de projets : Travail en équipe, gestion de tâches variées, analyse des résultats scientifiques, valorisation et suivi du projet, rédaction des rapports en anglais ou français, planification à long terme, maîtrise des délais, autonomie, organisation, capacité d'adaptation.

-Sensibilisation : Rencontre de propriétaires, d'agriculteurs et de professionnels, élaboration d'outils de communications divers, participation à des forums (Salon Pollutec,...), goût du contact, bon relationnel

-Techniques de laboratoire : Culture in vitro, isolation de protoplastes,

induction du cal, techniques de stérilisation, analyses biogéochimiques variés (HPLC, GC, LCMS, MS), extraction dADN/ARN, PCR, électrophorèse

-Informatique/statistique : Maîtrise du Pack Office, SIG, bases de données,

e-Flora-sys, logiciel R, SPSS, ANOVA, PCA.



Langues:

Français : bilingue

Anglais : B2

Espagnol : notions

Arabe : langue maternelle



Certificats:

Attestation de formation en

Techniques de conduite de réunion

Prévention et gestion des conflits