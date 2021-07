Nivo Lalaina RABEMANANTSOA

Rédactrice web depuis 3 ans, je propose mes services dans le domaine de la rédaction d'articles portant sur divers thématiques. Ayant suivi une formation en Communication et informations des entreprises, j'ai survolé le domaine du marketing et de la publicité. A la recherche d'une collaboration sur le long terme, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des missions ou travaux de rédactions à traiter.



Mes compétences :

Rédaction web

Rédaction de contenus

Transcription audio

Relecture / corrections