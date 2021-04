Nizar RHINANE

Actuellement étudiant au Ms AICG de Tbs Éducation et fort de premières expériences réussies (stages) aussi bien dans une compagnie aérienne que dans un grand groupe bancaire, mon objectif est d'orienter ma carrière vers les métiers du Contrôle.

Motivé et rigoureux, prêt à surmonter de nouveaux challenges autant que "Alternant Auditeur-Contrôleur Interne/ Contrôleur de Gestion" à compter du mois de Septembre 2021 et je suis mobile sur toute la France.



« La plus belle et la plus nécessaire de toutes les connaissances est la connaissance de soi-même » (Nicolas Malebranche)



Je vous invite à consulter mon profil afin d'y trouver davantage d'informations sur ma formation ainsi que sur mes expériences professionnelles.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter:

n.rhinane@tbs-education.org

+33 7 58 43 65 22

Par message sur Viadeo