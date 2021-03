Njara RASOLOARIMANANA

Passionnée par le monde de l'informatique, les statistiques ainsi que la gestion des bases de données.



Très intéressé par les métiers de Chef de projet, de l'audit et du Consulting (Décisionnel, BI, ERP, CRM, Marketing) en AMOA / AMOE. Je suis ouvert à toute opportunité dans ces domaines et ravis de relever de nouveaux challenges.



Responsable, professionnel et créative, mes experiences seront des atouts et contribueront sans aucun doute au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Oracle BI EE

Oracle PL/SQL

Data Mining

JavaScript

Informatica

Power AMC