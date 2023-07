J'ai occupé ces 7 dernières années un poste de Directeur Général dans deux entreprises de tailles différentes. L'une de 550 employés appartenant à un grand groupe de 35000 personnes en centre Alsace. L'autre, Les Ateliers Réunis CADDIE est une PME de 300 employés, dans lequel je suis depuis juillet 2015.

Ces deux expériences très différentes et complémentaires en termes de management m'ont permis d'acquérir une forte expérience dans la gestion opérationnelle et sociale d'une entreprise, dans l'établissement et le déploiement du plan stratégique, dans le développement commercial et financier d'une société.



Mes compétences :

Change Management

Lean Manufacturing

Relations sociales

Team building

Negociations stratégiques

Assembly Lines

Continuous Improvement