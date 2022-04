No RAKOTOVAO

Jeune diplômé en Licence en Administration Economique et Sociale et DU Gestion des PME PMI TPE, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la gestion commerciale et administrative ou dans la gestion des ressources humaines.



Je vis et je travaille toujours dans la bonne humeur : mes collègues me trouvent souriant et courtois. Je suis particulièrement apprécié pour ma ponctualité, mon sens des relations et ma facilité à intégrer une équipe. Je m'exprime très aisément et je suis constamment en quête d'amélioration.



Très actif dans la vie associative, j'ai participé au montage, à la planification, à l'organisation, aux démarches de recherche de financement et à la réalisation de différents projets socio-culturels, éducatifs, sportifs et de découverte : https://www.helloasso.com/associations/association-des-etudiants-malgaches-de-la-reunion



J'ai également participé à divers spectacles et manifestations culturelles.

Par ailleurs, je suis amateur et passionné de sport, de bien être et de danse. J'anime également une page Facebook (https://www.facebook.com/Nous-Aina-101496321603662/ ) dans l'objectif d'inciter les gens à adopter un style de vie sain.