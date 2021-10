1981 service militaire Grenoble EDNBCAT

1982 Stage de création entreprise ETUDOC

1982 a 2012 création et gestion Pub ,snack piscine camping

2006 formation et création ARCADES FINANCES (placement,prêt ,transaction de bien immobilier )

2008 /formation assurances Suisse / courtier sur Genève .

2013 agent commerciale dans l'immobilier .

2017 création de la SAS NGL 32 opérations de transactions sur immeubles et fonds commerce ,l'organisation ou production d'évènements ludiques et de conseil dans l'évènementiel .



Mes compétences :

Immobilier