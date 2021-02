Noelle FREMONT

J'ai développé tout au long de mon parcours professionnel des compétences commerciales; allant de mise en place de process liés à l'ADV jusqu'à la négociation et la conclusion de contrats d'envergure. Je me suis spécialisée dans l'organisation d'évènements, et j'ai ainsi été à même de piloter des affaires en tout autonomie relevant de l’organisation, la préparation, la célébration d'un évènement privé ou corporate.

Actuellement, chargée de clientèle chez STEP SAS, spécialisée dans l'éclairage à LED, j'ai en charge le suivi commerciale des clients notamment des marchés d'envergure tels que le relamping en led du métroparisien.



Mes compétences :

Pack office

Créatif

Sketchup

Contact aisé

Autonome & responsable