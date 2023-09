Noémie BERNIER

Je recherche un poste d'EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS





MES VALEURS PROFESSIONNELLES



Auprès des enfants

J’accorde un intérêt particulier à la bienveillance face à l’enfant, ce qui passe pour moi par la sécurité affective et la sécurité physique.

Je m’assure d’un environnement adapté et propre dans lequel il peut évoluer sans se mettre en danger. Je m’adapte à son rythme pour répondre au mieux à ses besoins. Je prends le temps de l’écouter, de le comprendre et de verbaliser au mieux ses émotions et son ressenti. Je lui permets d’avoir un cadre, des limites, des rituels, des interdits et des autorisations stables. Je l’encourage et l’accompagne vers l’autonomie. Je valorise les bonnes attitudes plutôt que de dire ce qui ne va pas, ou je dis les choses à faire plutôt que celles qu’il ne faut pas faire.

Je souhaite permettre à l’enfant de prendre le temps de bien grandir parmi les autres et avec les autres dans une atmosphère sécurisante.



Auprès des parents

La collaboration avec les parents me semble primordiale, ce sont les premiers éducateurs de leur enfant, ils jouent donc le premier rôle dans l’histoire de leur enfant. Pour que l’enfant se sente en sécurité, le parent doit l’être aussi !

Je soutiens donc le parent, cela passe par l’écoute, l’empathie, l’échange d’expériences, la valorisation de leurs compétences en leur faisant prendre confiance en leurs ressources et en trouvant des solutions ensemble. Le tout sans porter de jugement et en m’adaptant aux conditions de vie de chaque famille. Ce soutien s’inscrit dans la prévention, action qui, pour moi, est également essentielle dans ce métier.



Avec l’équipe

Les actions menées en équipe ont toujours pour objectif : le bien-être de tous.

Pour moi, le travail en équipe est la base du travail en crèche. Il m’est important d’avoir une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe pour se soutenir, s’encourager et se valoriser ; et cela quel que soit son statut. Cette bienveillance favorise une bonne cohérence entre professionnelles qui permet de mener à bien notre métier. Faire part de son expérience, écouter celle des autres, apprendre de ses erreurs, se remettre en question personnellement et collectivement permet d’aller de l’avant et de faire évoluer les choses.





En plus de la prise en charge de l’enfant et de sa famille, j’ai également des délégations de responsabilités et je suis référente des personnes qui débutent dans le métier. Je participe ainsi à l’organisation ou à la gestion des structures et j’ai déjà pu mettre en place des projets, des outils de communication, réaliser des écrits professionnels et participer à la création de partenariats.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet