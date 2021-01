Bonjour, Bonsoir.



Tout d'abord je me présente, je m'appelle Noémie Claveau j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante dans une école de création digitale (e-artsup).

Étant en troisième année, j'ai pu acquérir pas mal de compétences grâce à mes cours ainsi que mes expériences. (stage) Malgré tout, j'aimerais les développer hors du cadre scolaire pour me permettre de découvrir de nouveaux horizons, faire des rencontres qui changeront ma vie car elles me feront évoluer et grandir autant graphiquement que humainement parlant. En plus de gagner de l'expérience et de la maturité, j'aimerais travailler pour pouvoir financer mes études qui sont assez coûteuses.



Je suis une personne très souriante et curieuse. Je donne mon possible pour être pointilleuse et être sûre de mes choix graphiques. Grâce à mon premier stage j'ai pu prendre un peu plus de confiance quant à mon travail, mais j'aimerais l'être un peu plus aujourd'hui en prouvant que je suis capable de faire du bon boulot en dehors de l'école et que je suis responsable.