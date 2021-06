Noémie GARD FERNANDEZ

Artisane Créatrice de la marque Ceithre : www.ceithre.fr



Ceithre est une marque de bijoux éthiques, imaginés et fabriqués, en France, dans les monts du beaujolais.



La marque propose des bijoux singuliers et intemporelles, au caractère authentique, en travaillant des matières naturelles telles que le bois, l'argile et le lin.



Ceithre conserve, dans nos créations, l’aspect brut, l'imperfection de la matière afin de pouvoir véhiculer de l’émotion par le visuel et le touché.



Nous sommes convaincue que ce qui rend chaque personne, chaque objet, émouvant et unique, est son naturel.



Ceithre est une marque engagée écoresponsable, 100 % vegan et cruelty free.



Mes compétences :

Gestion

Administration

Management

Pack Office

Photoshop

Indesign

Analyse de données

Statistiques

Conseil commercial