Noémie GRIVEL

Profil LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/noemiegrivel



D'une forte culture web, e-commerce et e-marketing, je suis actuellement en charge du webmarketing chez Trigano VDL pour des marques leaders dans leur domaine, le véhicule de loisirs. Il s'agit des camping-cars CHALLENGER et CHAUSSON et des caravanes CARAVELAIR et STERCKEMAN.

Poste basé à Tournon sur Rhône en Ardèche, proche de Valence.



J'occupais auparavant le poste de web traffic manager au niveau européen pour les sites POPGOM(pneus online).

A ce titre, j'étais responsable de l'acquisition de trafic (qualifié) payant.



ACQUISITION : Stratégie, coordination et suivi opérationnel des leviers d'acquisition de trafic on-line tels que l’affiliation, les liens sponsorisés, les comparateurs de prix, les campagnes de display…



J'ai également par le passé, déjà développé un programme de fidélisation et de parrainage.



FIDELISATION : Programme de fidélisation, parrainage...



Affinité pour l'ergonomie et le web-design.



Mes compétences :

E commerce

E marketing

Webmarketing

Budget

Google

Marketing online

Comparateur de prix

Communication

Emarketing

Ecommerce

Traffic manager

Emailing

Infographie

Médiation CNV