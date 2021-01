Noémie JOUAN (NOEMIEJOUAN.FR)

Après presque 10 ans passés dans des cabinets de conseil dans le secteur de la transformation digitale (mise en place de digital workplace, de réseaux sociaux dentreprise et de programmes dacculturation au travailler autrement), jai décidé de me lancer un nouveau challenge en devenant directrice artistique freelance. Je suis pleine de ressources et de solutions pour mener à bien vos projets. Adepte du « Less is more » de Mies van der Rohe, dans mes conceptions tout doit être argumenté, si un élément nest pas utile, il est retiré. Au cours dun projet jestime quil ny a pas de problème mais que des solutions :)