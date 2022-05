Noemie LANGLOYS

Thérapeute en Bioénergie et en massages énergétiques.



Je vous accompagne pour alléger et/ou libérer vos fardeaux et douleurs tout en écoutant et en prenant soin de votre corps et de votre esprit. Accompagné.e.s, vous pouvez alors vous reconnecter à vos sens et au sens de votre vie.

Le principe est de travailler sur les causes et non les symptômes ce qui différencie la Bioénergie de la médecine traditionnelle.

Si le mal est physique je vais faire un rééquilibrage sur les carences et les dysfonctionnements du corps qui peuvent perturber votre santé. Pour traiter les troubles émotionnelles, je vais aller interroger le corps à l'aide de tests musculaires pour retrouver les émotions qui y sont associées et les libérer. (Outil de kinésiologie lié aux méridiens).