Étudiante en première année à l'ISEG, je suis passionnée dans de multiples domaines notamment l'art sous plusieurs formes (cinéma, théâtre, peinture, dessin, divers montages, mode), la science (physique quantique et astronomie) et l'architecture. Je suis très curieuse et créative, j'adore les voyages et les musées ! J'ai de grandes aspirations et je suis très motivée à toutes les accomplir au sein de mon parcours !