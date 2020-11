Étudiante en licence 2 information-communication (mineur économie, communication et management) , à l'Université Catholique de l'Ouest de Nantes. Passionnée de photographie et dart. Je suis toujours motivée pour apprendre et découvrir de nouveaux aspects liés au domaine de la communication. Je recherche un stage dans le secteur de la communication pour une période de 5 semaines minimum à partir de Juin 2021.