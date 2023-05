Noémie REGER

D'abord infirmière en chirurgie gynécologique au CHR Metz-Thionville durant 2ans j'ai ouvert mon cabinet libéral où je suis accompagnée d'une associée.



Mes compétences:



- Prise en charge de patients diabétiques

- Dialyse péritonéale

- Prise en charge de patient sous chimiothérapie ( surveillance et administration thérapeutique)

- Soins de nursing

- Surveillance et manipulation de chambre implantable, picc-line, cathéter péri-nerveux, pompe de nutrition ainsi que manipulation et surveillance de pompe à morphine.

- Surveillance et refection de plaies diverses : post opératoire, traumatiques

- Education thérapeutique

- Ponction veineuse



etc ...



Les différentes situations vécues sur le terrain m'ont également permis d'être réactive en situation d'urgence.





Mes compétences :

Cathéter péri-nerveux

Picc-line

Pompe de nutrition

- Prise en charge de patients diabétiques

chimiothérapie

dialyse péritonéale

Education

Pompe à morphine