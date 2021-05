Noémie VALNOT

Récemment admise en BTS ESF à l'institut CARREL (LYON), je recherche une alternance.



Voici une brève description de mon parcours.

Jai obtenu une licence en physique puis un master en ingénierie sûreté nucléaire que jai réalisés en alternance au sein du CEA de Valduc et EDF Flamanville, mon objectif était de protéger la population en assurant la sûreté des différentes activités nucléaires réalisées sur le territoire français. Le manque de contact humain ma rapproché de lenseignement de physique-chimie en collège et en lycée afin daider les élèves à se préparer le meilleur avenir possible. Jai ensuite exercé le métier de gendarme afin dintervenir au plus près des difficultés rencontrées au quotidien par les citoyens et dans lobjectif de les aider et de les protéger au mieux.



Ce métier ma ouvert les yeux sur la détresse et les situations sociales quune certaine partie de la population peut connaitre, telles que lexclusion sociale et la fragilisation des personnes. La gendarmerie intervient lors de moments critiques, à un instant donné, mais ne contribue pas à la résolution complète et suivie des difficultés rencontrées par les personnes. Cest pourquoi je recherche un métier de contact, daccompagnement et de soulagement.



Je recherche donc une alternance afin d'obtenir mon BTS ESF.