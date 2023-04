Nolan GADRÉ

étudiant en Licence Professionnelle Métiers de lInformatique Applications Web à lUniversité de Limoges.



Jai étudié au Lycée Pilote Innovant International (LP2I) jusquà lobtention de mon Baccalauréat.



Jaime le sport et en pratique régulièrement (MMA/natation/ Lutte libre et musculation), je mintéresse à la musique, au monde du sport (et des précédents en particulier) à la cinématographie et à lentrepreunariat.



Nhésitez pas à me contacter, je serais ravi de discuter avec vous !