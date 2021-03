Bonjour à tous,

Actuellement étudiante en DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour Septembre 2018.

J'effectuerais ma formation à l'ISME de Nantes dans le cadre de la licence Responsable de projet marketing et communication digitale.

Je suis donc à la recherche d'une entreprise pour travailler au sein de ses équipes marketing et communication.



À bientôt