Nolwenn TROALE

Après 6 mois de stages en Allemagne et 2 mois à Londres lors de mes études, j'ai travaillé 14 ans au sein de la même société : 2 ans en Allemagne en tant qu'Assistante Administration des Ventes Trilingue puis 12 ans en France en qualité d'Assistante de Direction Trilingue puis Chargée de Communication Trilingue.



Que pourrais-je vous apporter à vous et votre équipe ?



> Etablir le relationnel et la communication en allemand et en anglais

> Gérer l'administratif

> Accueillir et conseiller la clientèle (physique et téléphone)

> Conseiller un réseau

> Gérer et communiquer sur les réseaux sociaux

> Tenir le rôle d'interface entre divers interlocuteurs

> Elaborer et suivre le budget

> Traiter les commandes

> Rédiger, traduire et gérer la diffusion des supports de

communication

> Soutenir le service commercial

> Gérer et organiser les événements, les actions de communication, les

plannings, les réunions, les déplacements

> Traiter l'information (collecter, classer, mettre à jour)

> Evaluer et gérer les fournisseurs / prestataires

> Réaliser le reporting et le suivi d'activité



Si mon profil retient votre attention, je serais ravie déchanger avec vous. Mon contact : n.troale@yahoo.com / 0670018639



A bientôt !