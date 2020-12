Noo FACTORY

NOOFACTORY | AGENCE DE COMMUNICATION & D'INBOUND MARKETING



De la stratégie à la réalisation : accompagnement en communication et marketing par des spécialistes du digital.



Née d'un groupement d'indépendants, NooFactory offre une pluralité de compétences pour proposer des prestations « agence » à des tarifs « freelance ». A partir de notre expérience au sein de différents secteurs de la communication (web, édition, marketing) , nous avons souhaité créer une offre qui soit en corrélation avec les besoins réels des entreprises d'aujourd'hui, et en particulier ceux en rapport avec les problématiques de développement des PME en environnement B2B.



/// Votre propre service de communication



Composée d'indépendants expérimentés, l'agence NooFactory a été pensée pour aller au-delà de la « simple » prestation en proposant un accompagnement sur mesure basé sur un partenariat durable. Notre structure à échelle humaine nous permet de proposer la même implication et la même réactivité qu'un service « interne » tout en offrant une stratégie et des ressources multiples pour des besoins précis.



/// Un éventail de compétences



Qu'il s'agisse de création de site Internet, de marketing digital (référencement SEO, publicité en ligne, campagne emailing, contenu éditorial, stratégie de marque...), d'animation de réseaux sociaux ou d'identité visuelle (graphisme, design...), NooFactory peut répondre à la fois en termes de conseil et de réalisation. Au fil de nos parcours respectifs et grâce à un réseau de professionnels en communication, nous avons également pu tisser des liens qui nous permettent de répondre à des besoins annexes (photographes, vidéastes, développeurs, spécialistes en CRM/ERP...).



Plus qu'un prestataire, nous avons à cœur de nous positionner comme un partenaire durable, avec comme objectif constant le développement commercial de nos clients.



Nos métiers :

Stratégie digitale

Conception de site web

Stratégie éditoriale

SEO / SEA

Emailing

Réseaux sociaux