PRISES DE VUE AERIENNE



#‎NorDroN‬ met ses moyens techniques à votre disposition pour réaliser des activités de prises de vues aériennes particulières dans les Hauts-de-France.

Spécialiste de la photo et de la vidéo aérienne par drone. Réalisation de reportages en photos aériennes à basse altitude et de vidéo aériennes de haute qualité.

Le drone offre des images spectaculaires et innovantes de qualité professionnelle, tant grâce à leur excellente définition (4K) que par leur stabilité parfaite



Mes compétences :

Scénario

Prise de vue vidéo

Pilotage

Reportages photos et vidéos

Montage vidéo

Photographie