Je m'appelle EL HOUR Nor eddine, j'ai eu mon bac en Sciences Maths, (mention bien), en 2003, puis j'ai fait deux ans de Classes prépas à Oujda. Et j'ai intégré l'ENIM, où j'a eu mon diplome d'ingénieur d'Etat en Matériaux et Controle de Qualité (2009).

Je suis ambitieux, sérieux et j'adore les challenges.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Maintenance

Maintenance industrielle

Mécanique

Métallurgie

Qualité

Sécurité

Sécurité industrielle