Nor-Eddine LAOULIDI

LAOULIDI Nor-eddine, 23 ans, célibataire de Khouribga, titulaire d’une licence fondamentale en sciences de la matière chimie. Et un baccalauréat sciences physiques.

Au cours de ma formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer deux stages pratiques à l’OCP.

Ces expériences m’ont permis de mettre en pratique mes connaissances acquises durant ma formation et surtout de renforcer mes qualités professionnelles qui me permettront d’intégrer le monde professionnel.

Ma compétence se base essentiellement sur les connaissances en chimie de laboratoire.

je suis compétent de faire des manipulations de dosage, faire l'analyse et l'interprétation de différents techniques spectroscopiques.....



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel