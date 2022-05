Nora AMACH (AMGHAR)

"Nora ou AMN, une slasheuse au profil polyvalent, multi- tâche et atypique".



Avant tout, et pour toujours je suis une personne multi-potentielle, avec une très grande capacité dinvestissement et d'adaptation.



Mon profil pluriactif, me permet de concilier 2 métiers que j'aime.



Une véritable osmose entre le sens commercial et relationnel dans le B to B que je retrouve avec ma boutique en ligne dans le domaine de l'artisanat.



Nora



AMN DESIGN



https://www.amndesign.fr/



Experte dans le domaine du recouvrement amiable et de la relation clientèle.



Ma dernière mission chez ASSA Abloy

- Gestionnaire recouvrement B/B - B/C de A à Z des Grands Comptes, TPE, PME et ETI.

- Analyse financière et communication des changements aux forces de ventes.

- Réduction du DMP (DSO).

- Validation des commandes et des demandes d'intervention suite à des devis engagés réceptionnés.

- Gestion des blocages /déblocage des comptes clients & Création des nouveaux Buyer.





VIE PROFESSIONNELLE



Gestion- Recouvrement

- Recouvrement amiable de A à Z, gestion des dossiers de surendettement, de succession, RJ / LJ et IP.

- Traitement des dossiers litigieux avec les acteurs internes, réunions hebdomadaires.

- Suivi des contentieux avec des cabinets, des juristes ou chargés du contentieux.

- GC, PME, B/B, B/C, collectivités territoriales, OPCA, ETS Publics, BDF, tous secteurs dactivités BTP...

Technique

- Relation clientèle de A à Z, Back et middle Office, SAV / Administration

- Analyse financière et communication des changements aux forces de ventes, Réduction du DMP,

- Assurance : Gestion des sinistres, traiter, analyser et indemniser les dossiers le cas échéant.

- SAV, Réalisation des diagnostics techniques, analyser causes des dysfonctionnements, apporter une solution.

- Interface avec les commerciaux, ADV, BO, juristes, comptabilité, notaires, mandataires judiciaires, BDF.

Commercial

- Marketing digital, création de site, référencement SEO

- Techniques de vente, de communication et commerciales dans divers domaines et secteurs dactivités.

- Validation des commandes, demandes d'intervention suite à des devis engagés réceptionnés.

- Gestion des blocages /déblocage des comptes clients & Création des nouveaux Buyer